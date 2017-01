Kids Cross – Les Kid’s étaient aussi à l’honneur

De plus en plus courant, ce genre de course ludique pousse les tout petits à faire du sport. Contrairement aux dernières compétitions de Kids cross qui ont eu lieu en fin d’année 2016, celle-ci avait plus l’allure d’une course de « grands ».



Sur le départ, vers 15 heures, c’est une vingtaine d’enfants âgés, pour les plus jeunes de 5 ans qui ont tenté de relever le défi. Le but du jeu était de parcourir un mini-circuit en ramassant un à un, les bouchons dans un seau plein, pour remplir le seau vide de son équipe se trouvant à l’autre bout du parcours.



Pour cette course, 3 groupes hétérogènes, d’enfants ont été composés. Chaque équipe avait 2 tuteurs en charge du groupe. Les rouges, les verts et les bleus ont donc fait le spectacle devant des supporters (principalement composé de parents) en pleine forme.



Les enfants ont très vite compris le but de la course… pendant 5 minutes ils ont essayé de faire le maximum de tour pour rapporter dans leur camp le plus de bouchons possible. C’est finalement l’équipe des rouges qui remportait l’épreuve laissant la seconde place aux deux autres équipes arrivées exæquo.



Tuheimanava Mairai, athlète du Kids cross

« J’ai bien aimé cette course, le but c’était de ramasser de bouchons, de faire le tour et de les mettre dans un autre seau. Je suis content, c’est à refaire et je compte revenir l’année prochaine. »



Vaea, maman de Tuheimanava

« Je suis venu le supporter aujourd’hui pour la course des touts petits, des kids. Je trouve ça chouette parce que tout le monde a une récompense, tout le monde est content. Il y a eu une bonne entente entre eux et les enfants aiment bien. C’est vraiment le genre de course à refaire »



