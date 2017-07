Kesha sort en août son premier album depuis 2012

New York, Etats-Unis | AFP | jeudi 06/07/2017 - La chanteuse américaine Kesha a dévoilé jeudi sa première chanson en plus de quatre ans, extraite de son nouvel album intitulé "Rainbow" qui doit paraître le 11 août.



La trentenaire a fait les gros titres ces dernières années pour les poursuites engagées contre son producteur, Dr Luke, qu'elle accusait de harcèlement et d'agression sexuelle. Elle a été déboutée l'an dernier.



Elle a aussi vainement essayé de mettre fin au contrat d'enregistrement la liant à la maison de disques de son producteur, Kemosabe Records, qui fait partie de Sony Music.



Révélée avec le tube mondial "Tik Tok" en 2009, elle est revenue jeudi dans le monde musical avec "Praying", un morceau accompagné au piano sur la force spirituelle et clairement inspiré de son expérience. Le clip-vidéo s'est rapidement hissé parmi les plus populaires sur le site YouTube.



Son dernier album, "Warrior", remonte à 2012.



Sony Music s'est séparé de Dr. Luke cette année. La chanteuse reste liée au label Kemosabe et a collaboré pour "Praying" avec Ryan Lewis --l'un des membres du duo de rappeurs Macklemore-- et avec le chanteur australien Ben Abraham.



