Kauli Vaast – Focus : « J’aime le contact avec la nature »

Kauli Vaast n’a que 15 ans mais il fait partie des sportifs les plus prometteurs de Polynésie française. Son année 2017 a été couronnée de succès puisqu’il a remporté le titre de champion d’Europe junior WSL alors qu’il lui reste encore trois années dans la catégorie. Résident de la presqu’île, Kauli a participé aux Trials de la Billabong Pro Tahiti et se lance sur des vagues de plus en plus grosses à Teahupo’o.