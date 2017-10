Jusqu'à trois ans de prison ferme pour 8 cambrioleurs qui sévissaient entre Punaauia et Taravao

PAPEETE, le 17 octobre- Le mardi 10 octobre 2017, les militaires de la compagnie des Îles du Vent ont procédé à l’interpellation de neuf personnes, âgées de 22 à 47 ans, au terme d’une enquête portant sur de nombreux faits de cambriolages de locaux commerciaux à Punaauia et à Taravao.



Entre le 13 septembre et le 7 octobre 2017, cette équipe de malfaiteurs bien organisée a participé à 8 cambriolages, au préjudice d’écoles, d’un cabinet vétérinaire, de deux pharmacies, d’un magasin de bricolage ou encore d’un restaurant.



L’enquête minutieuse, diligentée par les militaires de la brigade de recherches de Faa'a, assistés des brigades territoriales de la compagnie, a permis d’identifier rapidement les mis en cause.



Les moyens mis en œuvre, incluant les éléments spécialisés d’intervention du Commandement de la gendarmerie pour la Polynésie française, ont permis d’interpeller les neuf individus dans de bonnes conditions et de les présenter dans les meilleurs délais à la Justice.



Jugés en comparution immédiate le jeudi 12 octobre 2017, huit d’entre eux ont été condamnés à des peines de 8 à 36 mois de prison ferme. La neuvième personne, simple complice, a été condamnée à 6 mois de prison avec sursis.