Judo : Trois étoiles du Vénus Judo font briller le Fenua en Métropole

Cette compétition qui réunie les 25 meilleures athlètes de sa catégorie (+70kg ) se déroulait à Cannes. Elle est d’ailleurs considérée comme une « grande répétition » à deux mois des championnats de France, et permet à la Fédération Française de faire une sélection pour des tournois internationaux à venir.



Krystal qui restait sur 2 podiums en tournoi en 2016, à Clermont-Ferrand ou elle finit 1ère et à Harnes ou elle finit 2ème a entamé l’année par un exploit en allant en finale du tournoi du Tournoi de France Cadet. Elle qui revient à peine de 3 semaines passées en famille au Fenua pour les fêtes de fin d’année. Bon il faut dire que même si elle était en vacances, les entraînements ne s’arrêtaient pas pour autant. A Tahiti, elle a suivi un programme établi avec son responsable, Cédric Claverie du Pôle France, et effectué avec ses partenaires du Vénus Judo.



Et cela lui aura été bénéfique car même si elle s’incline en finale, elle remporte ses trois premiers combats sur de magnifiques « ippon ». Malheureusement en finale, elle a affronté une athlète qu’elle connaissait bien pour l’avoir battu… fin 2016 à Clermont ! Mais apparemment sans « jus » après sa demie-finale disputée jusqu’à terme face à une partenaire du Pôle France, Krystal n’ a pas pu mettre en place ses techniques en finale. Cela reste quand même une très belle performance après 5 mois seulement passé en France. Son coach nous a dit être très confiant pour la suite. Elle attend maintenant une éventuelle sélection pour un tournoi international avec la FFJDA et poursuit sa préparation pour son objectif 2017, qui est de remporter le championnat de France mi-avril à Clermont – Ferrand.



De son côté, la jeune Poeiti Golhen (16 ans) est elle au Pôle Espoir d’Orléans pour sa 2ème année. Elle évolue dans le club métropolitain de l’US Orléans. Cette dernière a terminé 2ème à l’Open National de Jiu-Jitsu d’Orléans dans la discipline Ne Waza (judo au sol). Cette discipline est en pleine expansion en Europe. Cela faisait d’ailleurs partie de sa préparation pour les demi-finales du championnat de France Cadet programmées dans 2 semaines. Poeiti ne s’inclinera qu’en finale face à une spécialiste de la discipline. Elle est ainsi sélectionnée pour l’étape suivante au niveau national.



Enfin, à venir pour le week-end du 04 février 2017, ce sera au tour de Rauhiti Vernaudon qui elle est au Pôle France à Strasbourg pour sa 2ème saison (après 2 saisons de pôle Espoir à Bretigny avec le club de Sainte Geneviève sport) de participer au Tournoi International d’Arlon (Belgian Ladies Open). Ce tournoi très relevé où notre judokate qui reste sur d’excellents résultats 2016 (avec notamment une 3ème place aux championnats de France Juniors) sera à même de se faire remarquer.



