Judo : Rauhiti Vernaudon est vice-championne de France de Judo

Ia ora na Rauhiti comment s’est déroulée ta compétition ?



Tout d’abord je voulais remercier mes parents car sans eux je n’aurais pas pu expérimenter ce que je suis en train de vivre en ce moment. Puis mes amis, famille de Paris qui sont venus en masse hier pour m’encourager. Et enfin mes entraîneurs de clubs et du pôle France de Strasbourg qui étaient tous derrières moi et qui croyaient en moi.



La journée s’est très bien passée. J’ai eu de bonnes sensations sur tous les matchs, hormis la finale. Je reste un peu frustrée de ne pas avoir eu le temps de m’exprimer. En effet, c’était le combat que j’attendais le plus, car Lauryne Lage m’avait déjà battu en début de saison lors du tournoi de Cormelle le Royal.



Et puis je savais qu’elle travaillait beaucoup au sol. Mais je me suis malheureusement trop précipitée sur mes attaques et me fait contrer, avant d’être immobilisée au sol.



Personnellement, je suis assez satisfaite de cette belle place. Car en 3 ans, je suis passée du pied du podium (5ème en cadette, 3ème année en 2015) à 3ème en junior 1 en 2016, et puis là, une belle place de 2ème en 2017.



J’espère que sur les années suivantes je vais pouvoir rester constante au niveau de mes résultats sportifs.



Maintenant, je vais attendre les sélections nationales pour les compétitions internationales, tout en me concentrant sur mes études, car je passe le bac à la fin de l’année. (sourire)



