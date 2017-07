Judo : Les Tahitiens brillent aux USA et en Pologne

Les médailles d’argent pour Aiu rahi Raihauti en -100kg, Evan Jolif en -90kg (juniors) et enfin Cédric Delanne qui remporte le bronze en -66kg. Maintenant nos Aito ont un peu de récupération avant que certains partent à l’open d’Auckland à la fin du mois. Et pour les autres la préparation continue en vue des mini-jeux. Au programme notamment de la prise de poids et des séances de musculation adaptées dès le retour au Fenua.



Autre performance Judo ce weekend, avec la jeune junior Rauhiti Vernaudon du Vénus Judo, qui remporte la médaille de bronze à l’European Cup en Pologne avec son club métropolitain Sainte Geneviève Sports. Elle a terminé en beauté sa saison où sa grande performance aura été le titre de vice championne de France Junior. A noter qu’elle obtient également son bac S autre performance quand on pense à la cadence des entrainements et compétitions sur une saison en métropole.



