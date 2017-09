Judo – Focus Rauhiti Vernaudon : Première judokate polynésienne à l’INSEP

C’est grâce à ton parcours que tu intègres l’Insep ?



« Oui, c’est la confirmation de mes résultats en compétition tout au long de cette année. Être la première judokate polynésienne à intégrer le collectif national de l’INSEP, c’est un honneur pour moi et ma famille. Car tout n’a pas été simple quand je suis arrivée en métropole. Mes parents ont du faire un énorme sacrifice pour m’accompagner dans ma volonté de vouloir partir en France pour poursuivre mon rêve de judokate, tout en poursuivant mes études.



« Sans aucune aide, ma mère s’est débrouillée seule pour résoudre les démarches administratives et me permettre d’intégrer le lycée et le pôle espoir de Brétigny. Au final, ce qui compte, c’est le résultat. Je n’ai rien lâché depuis le début, que ce soit à l’école ou au judo, au contraire je me suis battue pour en arriver là. »



« Maintenant, j’entre sur un nouveau terrain, car en m’entraînant à l’INSEP, nous pouvons rencontrer toutes catégories d’âge. Je peux prendre des filles âgées de 18 ans, tout comme des jeunes femmes de 30 ans expérimentées. Je suis très heureuse de pouvoir m’entrainer avec ce genre de profil, car c’est en nous confrontant à ce type de profil que nous progressons rapidement. »



Quels sont tes projets pour cette année ?



« Grâce à mon club de Sainte Geneviève Sport, je vais pouvoir poursuivre une formation en BPJEPS Judo pendant un an au CFA (Centre de Formation d’Apprentis) du Parc des Princes. Cela me permettra de donner des cours de judo. De plus, l’année prochaine, j’aimerais poursuivre mes études en m’inscrivant en STAPS, afin de devenir professeur de sport, si le temps ainsi que mes capacités me le permettent. »



« Jusqu’à présent, mon rêve était de monter sur une marche du podium des France et de décrocher une sélection nationale. Au cours des deux dernières années, j’ai réussi à atteindre cet objectif. Maintenant, je vais essayer de me donner les moyens pour décrocher plus de sélections nationales afin de gagner en expérience internationale et, pourquoi pas, aller chercher le titre de championne de France. »