Judo – Championnat de France : Rauhiti Vernaudon et Krystal Garcia au top

Rauhiti Vernaudon confirme sa forme du moment en remportant sa demi finale du championnat de France senior à Paris, ce samedi 27 mai, après avoir été surclassée. Ce nouveau bon résultat intervient seulement quelques jours après son titre de vice-championne de France Junior.



En début de semaine, c’est Krystal Garcia qui s’était illustrée en étant sélectionnée pour représenter la France au Festival Olympique de la Jeunesse Européenne qui se déroulera du 22 au 29 juillet en Hongrie. Une belle récompense pour notre très jeune judokate (15 ans et demi) qui est au Pôle France de Bordeaux, en métropole, depuis moins d’un an. Ses performances, - son podium aux championnats de France Cadette, ses victoires en tournois et ses derniers bons résultats en European Cup -, ont décidé les sélectionneurs français de lui faire confiance pour cet événement majeur.



Bon courage à nos deux championnes pour la suite des évènements, et merci à Bernard Di Rollo du Vénus Judo pour le suivi et les photos de nos athlètes. TM / Sport Tahiti