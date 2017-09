Journées du Patrimoine pour les scolaires

PUNAAUIA, le 14 septembre 2017 - Le Musée de Tahiti et des îles a organisé ce jeudi 14 septembre, des journées du Patrimoine dédiées aux scolaires. Près de 600 enfants, de la maternelle au collège ont ainsi pu participer aux ateliers de transmissions proposés par l’établissement avec le soutien des associations et des établissements publics partenaires.



Des ateliers de percussions, de confection de tapa, de tressage, de monoi, de teinture traditionnelle, de danse, de mise en pot des essences polynésiennes, ont été proposés aux enfants, ainsi que des contes en reo tahiti et des visites de la salle d’exposition permanente et des jardins.



Les équipes du Musée de Tahiti ont souhaité proposer aux scolaires cette journée orientée autour de la transmission des savoirs traditionnels afin de reconnecter les enfants avec leur patrimoine et les objets présentés dans les collections de l’établissement.



Cette journée vient en amont du programme de visites et d’ateliers qui sera proposé ce week-end au grand public dans les jardins et les salles du Musée de Tahiti et des îles, de 9h à 17, avec samedi soir une projection des films du FIFO dans les salles de projection. L’intégralité du programme est disponible sur le site rénové du Musée de Tahiti.