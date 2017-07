Journée "zéro déchet" au parc Paofai ce dimanche

PAPEETE, le 17 juillet 2017 - Dimanche prochain, le collectif Nana sac plastique organise une journée avec pour thème "zéro déchet", au parc Paofai.



"Cet évènement devra permettre d’impulser le changement et d’éveiller les consciences" , annonce un communiqué du collectif. Dimanche, les membres du collectif invitent tous les polynésiens dès 9 heures au parc Paofai, devant le parc pour enfants, pour une journée basée sur le thème "zéro déchet". "Après avoir mobilisé plus de 50 commerces à la cause, c’est maintenant vers le consommateur que se tourne le collectif, avec un message fort puisqu’en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans l’océan. Il faut donc agir ensemble aujourd’hui, pour sauver demain !"



Une première partie de la journée va être consacrée au nettoyage du littoral de Papeete, de l’embouchure de la Tipaerui à la gare maritime, de 9 heures à 12 heures.



En outre, des stands de vente, de restauration et des ateliers destinés aux échanges et au partage autour d’alternatives au plastique et aux déchets en général et des animations seront proposés aux familles présentes sur place de 9 heures à 16 heures.



Un seul mot d'ordre: exit le plastique. Aucun sac plastique ne sera toléré tout au long de la journée. Le public est invité à venir avec ses verres, assiettes, et autres ustensiles de table nécessaire et tout autre contenants (sac pae ‘ore, cabas, tissus...) pour se restaurer et profiter du ma'a tahiti servi à midi.