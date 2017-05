Journée sans tabac: six bonnes raisons d'arrêter de fumer selon la Ligue contre le cancer

Paris, France | AFP | lundi 29/05/2017 - "Arrêter le tabac améliore votre souffle, votre fertilité et votre budget quotidien", souligne la Ligue contre le cancer qui lance une campagne, principalement sur les réseaux sociaux, pour encourager à cesser de fumer à l'occasion de la journée mondiale sans tabac, mercredi.



"En France, 13 millions d'adultes fument quotidiennement. Six fumeurs sur dix souhaitent arrêter cette addiction", souligne la Ligue, qui fait appel pour cette opération, lancée lundi, à des visuels illustrant six motivations d'arrêter et à un affichage via les réseaux Insert et Médiatables.



Le tabac reste la première cause de cancer évitable et l'on considère que plus de 30% de l'ensemble des cancers dépendent du tabac, ajoute-t-elle.



"Arrêter le tabac améliore votre souffle, votre fertilité et votre budget quotidien" mais également, clament les visuels, vous redonne le goût, l'odorat et l'haleine fraîche. Et surtout réduit le risque d'avoir un cancer, rappelle l'association.



Selon la Ligue, les plus jeunes, par exemple, seront davantage motivés par la réduction de leurs dépenses et par l'haleine, les fumeurs de plus de 30 ans seront sensibles aux arguments de l'effet du tabac sur la fertilité, sur le souffle, sur le goût ou sur leurs poumons.



De son côté, la Fondation du souffle s'est associée à la plateforme Melty et au laboratoire Roche pour lancer un concours sur les réseaux sociaux pour inciter les jeunes à ne pas commencer à fumer ou à arrêter rapidement. Elle organise, à l'occasion de la journée mondiale sans tabac, des actions de prévention (mesure du souffle, atelier de sophrologie, informations...) à trouver sur son site: www.lesouffle.org