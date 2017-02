Journée beach rugby à Paofai

"C'est une promotion du rugby tout simplement, et le but c'est de passer une bonne journée et que tout le monde soit content. Les Tahitiens nous félicitent, ça se passe très bien."

"nous allons essayer d'organiser un autre événement dans l'année, avec les enfants cette fois-ci. Et si on a le temps, on essaiera d'en faire un troisième avec les adultes, mais il faudra concilier ça avec le boulot et l'emploi du temps des championnats de la fédé. Trouver les sponsors, tout mettre en place, ça prend du temps, mais ça vaut le coup puisque ça se passe bien !"

"pour faire du sport surtout. C'est la troisième fois qu'on fait du beach rugby, on a joué à Bambridge pour se préparer, et c'est plus physique que le rugby classique : les pieds s'enfoncent dans le sable. Mais il n'y a pas de placage, c'est vraiment bien on ne se fait pas mal ! On s'amuser bien avec les autres joueurs du club."

"au contraire nous voulons aider la fédération, nous voulons surtout promouvoir le rugby"

Pour lui, cet événement a pour seule ambition de s'amuser entre amis et en famille.Philippe Arman, président de l'Amicale, nous explique que cette compétition ne sera pas la dernière :La compétition était organisée en matchs de poules le matin entre les dix équipes (Rimap-p, gendarmerie, armée de l'air, les anciens de Paea, des équipes de rugby de Papeete, Faa'a ou Arue...) avec une phase finale en fin d'après-midi. Les matchs sont courts mais intenses. Heimana, joueur au Papeete Rugby Club, nous explique être venuLors de la journée on a pu voir que les deux principaux facteurs de succès au beach rugby étaient la condition physique – pour arriver à courir dans le sable sans s’essouffler – et la technique pour faire et rattraper des passes. C'est ainsi qu'une équipe du Rimap-p et l'équipe Paradise de Paea – les anciens de l'équipe de rugby de la commune – prenaient la tête des poules. Mais c'est le bon mix physique/technique qui a fini par payer le plus puisqu'en finale, c'est l'équipe de rugby de Faa'a qui l'a emporté contre les anciens de Paea.Il y avait 10 équipes de 8 joueurs, une dizaine d'arbitres pour l'organisation, des sponsors, une chiro sur le terrain et de nombreuses récompenses à offrir aux participants. Et tout le monde a passé une bonne journée, un vrai succès pour l'Amicale des arbitres, créée l'année dernière. Le but de cette association est de rassembler les arbitre et d'organiser des événements. L'Amicale se défend aussi d'être en compétition avec la fédération officielle :assure Christophe Clavière.Page Facebook : Amicale des Arbitres de Rugby de Polynésie Française