Jiu jitsu brésilien – Paris Open : Deux nouveaux titres pour Henri Burns

Parole à Henri Burns :



Quelques mots sur la compétition ?



« Le plus difficile dans cette compétition aura été l’attente entre les combats, c’était chiant ! (sourire) Après, arrivé en Finale, je suis tombé contre un Suisse vraiment coriace, il a été dur à amener au sol, et une fois au sol, il a été encore plus dur à passer ! Du coup, je suis vraiment content de l’avoir battu. Ce que j’ai aimé, c’était la compétition en no gi (ndlr sans kimono), j’aime vraiment cette discipline ! »



Un dernier mot, un remerciement ?



« Merci Seigneur pour ces deux médailles d’Or. Heureusement que j’avais mes amis sur place avec moi pour me soutenir. Grand merci à tous, et surtout à la meilleure guide de Paris, ma grande cousine Vaïte Burns, ma petite sœur Salomé Sirotet, surtout mon coach Malik Adigard, sans lui j’aurai perdu ! Merci fréro. »



« Enfin merci à toute la Polynésie, toutes les personnes qui me suivent depuis le début, ma famille, mes sponsors sans qui je ne pourrais rien faire, en particulier Air Tahiti Nui. Mauruuru à tous ! »