Jiu jitsu brésilien – Contest 1 : BJJ : Grosse participation à Mahina

Ce week-end s’est déroulée la 6e édition de la Tahiti Brazilian jiu jitsu contest à Mahina. Proposée par la French Polynesia Sport Jiu Jitsu Federation et la Fédération Polynésienne de Lutte et Disciplines Associées, la compétition a rassemblé près de 200 combattants sur les tatamis, toutes catégories confondues, des kids aux adultes.



Pour les organisateurs, la participation a été satisfaisante. A noter la présence de Tehau Sanford, vainqueur en – de 88 kg, qui signait ce week-end son retour sur les tatamis polynésiens.



De la plus légère à la plus lourde, les gagnantes de cette première compétition de la saison sont, dans la catégorie femme, Kahealani Walker, Raruna Jacquot et Sarry Pahape.



Dans la catégorie homme ceinture blanche, les gagnants sont Torea Lacaza, Taputea Latchoumane, Mirama Guyon, Richard Gomph, Tahaiarai Tanaeto, Marae Anania et Hotua Pollock.



Dans la catégorie homme ceinture de couleur, on retrouve Maui Lacaze, Steven Pierson, Tumauiroa Nordman, Tehau Sanford, Rumia Tenauri, Toanui Langomazino et Hiro Faremiro. TM / Sport Tahiti