Jiu jitsu brésilien - Championnat du Monde SJJIF : Les clubs tahitiens au top

Cette fédération sportive internationale, l’SJJIF, n’est pas la fédération internationale majeure qui reste l’IBJJF, c’est ce qui explique en partie les nombreux titres de « champion du monde » obtenus. Cette compétition n’en reste pas moins un excellent moyen de se frotter à des combattants de bon niveau.



Ces athlètes y sont allés pour la plupart avec des moyens limités avec pour objectif d’y porter haut les couleurs de la Polynésie. Ils démontrent ainsi, une fois de plus, la forte volonté des sportifs de cette discipline de progresser le plus rapidement possible.



Plusieurs clubs polynésiens y ont été représentés. La Tahitian Top team de Dany Gérard, qui reste le fer de lance du jiu jitsu brésilien à Tahiti, le Team Millénium, le Team Phenix, le club sportif et de loisirs de la gendarmerie (CLSG) ainsi qu’un Team Moorea.



Belle performance de Hutia Barff (noire), le coach du team Millénium, qui décroche l’or chez les séniors. Henri Burns (belue) obtient l’or en no gi (sans kimono) et l’argent en gi. Les frères Lacaze, Maui (bleue) et Torea (blanche) remportent également l’or, tout comme Marunui Le Cail (blanche), un résultat prometteur pour Marunui puisqu’il s’agit de sa première compétition internationale.



Matai Shan(bleue) quand à lui obtient l’or en ultra heavy. Steven Pierson (bleue) et Tehau Sanford (violette) reviennent avec le titre de vice-champion du monde. TM / Sport Tahiti / SB