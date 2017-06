Jiu jitsu – IBJJF World 2017 : Une compétition compliquée pour les boys de la Team Millenium

Parole à Henri Burns :



« J’ai perdu mon premier combat par avantage. En fait, on est resté tous les deux en haut, on a beaucoup tourné en fait. Et puis finalement l’arbitre a accordé un avantage à mon adversaire, car il a essayé de m’amener au sol. Il n’a pas réussi, mais le fait d’avoir au moins tenté lui a permis de gagner. Sinon, nous étions à égalité. Je ne suis pas déçu, comme je le dis souvent, on apprend tous les jours et personnellement, je prends ça comme une leçon, je ferai mieux la prochaine fois. »



Parole à Steven Pierson :



« Je suis content d’avoir remporté mes deux premiers combats, surtout que le premier, je gagne par soumission après avoir eu 19 points. Le deuxième combat, je gagne par point aussi, et le troisième je me fais battre par une soumission. Je me fais surprendre avec une clé de cheville, j’arrive à sortir, mais il me reprend direct avec un triangle, je me défends, mais il me finit en ambar. Les gars qui étaient dans mon tableau sont tous montés sur le podium donc ça remonte le moral. »



Parole à Ariitu Tepa



« Ça s’est plutôt bien passé pour mon premier combat puisque j’ai mené de loin. J’ai été sélectionné du coup pour le deuxième fight. Ce combat a été très serré et j’ai perdu face au champion de la catégorie par avantage à 30 secondes de la fin. »