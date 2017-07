Jeux traditionnels – Pirogues à voile : Du sport mais aussi de la culture au programme

Les conditions étaient bonnes samedi à la pointe Vénus lors de cette matinée consacrée aux régates de pirogue à voile. Deux catégories étaient représentées, les va’a motu, des pirogues strictement à voile, et les va’a holopuni, des pirogues à voile et à rame. Deux entités étaient associées, la fédération des sports et jeux traditionnels et l’association va’a ta’ie tautoru.



En va’a motu, l’inusable Teraupo Richmond termine en tête avec sa pirogue « Vai vai te moana », la pirogue de Thomas Sacquepee « Vai taie iti » et celle de Teriimana Degage « Te vaka » sont 2e ex-aequo. A plus de 70 ans, Teraupo continue d’être imbattable. Il ne parle que sa langue polynésienne mais il connait apparemment très bien celle de l’océan, celle qui lui permet de lire les éléments.



En dehors du résultat, les pratiquants de cette catégorie va’a motu font figure de résistants puisqu’ils sont de moins en moins à la pratiquer, une discipline qui faisait pourtant figure d’étendard de la culture polynésienne en étant utilisée pour la promotion touristique en Polynésie, à Bora Bora notamment, dans les années 80 et 90.