Jeux du Pacifique 2019: Tonga renonce définitivement, une nouvelle sélection dans les starting block

TONGA, le 6 juin 2017- Le président du Conseil des Jeux du Pacifique (CJP), Vidhya Lakhan, et le directeur, Andrew Minogue, ont visité Nuku'alofa du 6 au 7 juin dans le cadre de la résolution du CJP pour faire une dernière tentative afin de garder les Jeux du Pacifique de 2019 aux Tonga.



Une réunion a eu lieu entre le CJP et le Premier ministre Pohiva et deux de ses ministres à 16 heures, le lundi 6 juin, au cours duquel le Premier ministre a

déclaré que la décision du Cabinet, de ne pas accueillir les Jeux du Pacifique de 2019 aux Tonga, était définitive.

Le Premier ministre a déclaré que le gouvernement souhaitait concentrer ses ressources sur d'autres domaines plus importants du développement économique et que le sport n'était pas une priorité urgente pour le gouvernement.



Le CJP a exprimé sa déception de ne pas avoir été consulté avant que la décision ne soit prise et dans la volonté du gouvernement de négocier une solution pour toutes les préoccupations financières qu'il avançait. Il a été rappelé au Premier ministre que le gouvernement est partie prenante d’un contrat juridique contraignant et qu’à cause de son retrait unilatéral de l’organisation des Jeux, le CJP cherchera des conseils juridiques en vue de mettre définitivement fin à la Convention et de demander des dommages-intérêts pour rupture de contrat.



Le conseil d'administration du CJP a précédemment informé ses membres qu'il avait mis en place des plans d'urgence pour la sélection d'un autre pays hôte en cas de problème avec le gouvernement tongien et si ceux-ci n’étaient pas entièrement résolus avant le 30 juin. Le Conseil exécutif envisage donc

désormais d'accélérer ce processus.