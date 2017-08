Jeux des archipels – Edouard Fritch « Nous allons progresser ensemble »

Les maires ont un rôle essentiel ?



« Le maire de Tatakoto Ernest Teagai, par exemple, est un homme dynamique et opiniâtre. Quand il a besoin de quelque chose, il ne lâche pas. L’île, malgré son fort isolement, s’est bien développée. Il est aux avant-postes en terme d’énergies renouvelables, cela fait 6 ou 7 ans qu’il a son usine hybride. Aujourd’hui, il est préoccupé par les problèmes de traitement des ordures ménagères, il a une salle omnisports digne de ce nom. Il a le mérite d’être dynamique et de bien gérer ses affaires. »



Tahiti a parfois tendance à oublier les îles ?



« C’est grâce à la solidarité des gens de Tahiti que ces Jeux peuvent s’organiser. Ce qui est dépensé vient aussi des impôts, de la fiscalité de nos populations de Tahiti. On est tous soucieux du développement de ces îles pour qu’elles puissent grandir toutes seules, avoir leur fiscalité, mais c’est compliqué. Il faut beaucoup investir, il faut beaucoup de patience, il faut les écouter. Ils ont des idées et envie de faire des choses même si dans les îles tout coûte cher, surtout par rapport au nombre d’habitants qui y résident, mais il faut y croire. »



Le récent prolongement du câble va dans le sens de ce désenclavement ?



« La liaison par câble d’îles comme Hao, Makemo, Fakarava et Rangiroa va libérer de l’occupation satellite pour les autres îles éloignées. Cela va leur offrir des capacités plus importantes, c’est indispensable. L’OPT va investir ces 6,5 milliards dans l’année à venir. On ne peut pas parler de développement s’il n’y a pas ces moyens de communication. Il faut que les populations soient conscientes que ce développement à un coût. J’ai voulu lancer ce signal aux archipels, oui, nous sommes à vos côtés, nous allons progresser ensemble. »



Investir dans les îles pourrait endiguer l’exode vers Tahiti ?



« Quand on parle de pauvreté, de délinquance…On voit bien que la qualité de vie n’est pas la même dans les îles. On a pas le même niveau de vie, ni les mêmes besoins financiers. Le jeune qui se débrouille peut vivre par ses propres moyens avec le coprah, la pêche ou l’artisanat. Il faut développer les fare MTR dans les îles pour favoriser l’installation mais il faut les convaincre d’abord de revenir chez eux. Je pense que dans les îles on peut vivre aussi bien que partout ailleurs dans le monde, sinon mieux. » Propos recueillis par SB