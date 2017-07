Jeux des Tuamotu Est – Napuka 1er, Tatakoto 2e, Reao 3e : Bilan d’une aventure humaine

Reao et Nukutavake ont fait fort également



On peut également saluer les performances de la délégation de Reao-Pukarua, qui a totalement dominé la discipline futsal femme où elle a obtenu la médaille d'or, ainsi que la discipline futsal homme. Les jeunes de Reao ont battu toutes les équipes présentes avant de céder d'un seul but (4 à 3) en finale contre Tatakoto, qui, poussée par son public, a pu arracher cette médaille d'or grâce à une bonne organisation de son jeu.



Reao-Pukarua termine ainsi 3e du classement des médailles, avec 1 médaille d'or en futsal femme, 1 en pétanque, 1 médaille d'argent en futsal homme, et 2 médailles d'argent en pétanque. On peut saluer également les performances de Nukutavake, 4e au général, avec une magnifique médaille d'or en volley homme et une belle opposition à Tatakoto lors de la finale handball, malgré l'inexpérience en la matière. Les femmes de Nukutavake obtiennent également une belle médaille d'argent en volley femme.



Puka Puka obtient une médaille d'or et une médaille d'argent en pétanque, Tureia une médaille d'argent en handball, une médaille de bronze en futsal et 2 médailles de bronze en pétanque. Hikueru gagne 1 médaille de bronze en volley et 1 en pétanque, Hikueru est la seule à avoir présenté une délégation de 25 personnes au lieu de 40, elle n'a donc pas à rougir de sa dernière place au général.