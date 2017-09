Jeux d’Asie 2017 – Arts martiaux : Combats difficiles pour nos Tahitiens

Parole à Eddy Tuuhia :



« Avant de monter sur le ring, je m’étais refroidi car après m’être bien échauffé, on nous a fait attendre dans une salle et du coup je n’étais pas bien chaud. Lors du premier round, j’étais un peu perdu, car je ne me sentais pas bien chaud, j’étais trop calme et pas assez agressif. Ce n’est qu’à partir du deuxième round que j’ai commencé à être un peu mieux et au 3e round j’étais bien, mais c’était trop tard. En plus, mon adversaire était vraiment costaud. »



Parole à Peter Babka :



« Pour mon premier tour, je bats un Turkmène, plus grand que moi. J’ai pu réussir à marquer des points au plastron à la tête et ça a bien marché pour moi. Tout ce que j’ai pu tenter est passé. Après cette victoire, je suis tombé sur un Philippin, qui est un champion et que je connais. Là, çà été plus compliqué pour moi, c’était prenable mais il a été beaucoup plus stratège. Il m’a visionné lors de mon premier combat et du coup, il a pu anticiper pas mal de mes attaques. Je pense qu’aujourd’hui, il m’a manqué de la puissance pour le battre. Je profite pour remercier toute la Polynésie, la fédération de Taekwondo, la famille, les amis. Mauruuru. »