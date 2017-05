Jeu Shell Pacific: Une première gagnante à Moorea remporte deux billets d'avion pour Los Angeles

Ce mardi matin, c'est Natacha Maamaatuaahutapu qui a eu la chance d'avoir son billet tiré. Elle a joué à la station Shell de Moorea Vaiare et viendra récupérer son lot vendredi prochain où nous aurons le plaisir de recueillir ses impressions.





Le jeu se déroule du 15 mai au 14 décembre 2017 et l'on peut jouer dans chacune des stations ci-dessous:



STATIONS PACIFIC

Route des plaines à Punaauia

Raiatea

Coconut yacht club à Arue



STATIONS SHELL

Rue Prince Hinoi à Papeete

Arue

Mahina

Taravao

Papeari ( fermée pour rénovation jusqu'à la fin du mois du juin)

Papara

Outomaoro

RDO

Moorea Vaiare

Raiatea

Rangiroa



Bonne chance à toutes et à tous!