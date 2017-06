Jérémy Biau, le nouveau patron de Tevi Tahiti

Le plus difficile concerne la réglementation. Le monoi qui sort de chez Tevi Tahiti est d’appellation d’origine, une grande force mais qui ne suffit pas quand on veut faire de l’export. La réglementation à Tahiti n’est pas forcément la même pour la Nouvelle-Zélande ou l’Europe et il faut réussir à s’adapter.



Un groupement avec trois autres producteurs de monoi lui permet d’avoir une démarche collective forte. Grâce aussi à la Chambre de commerce des services et des métiers (CCISM), il a des conseils et du soutien pour réussir à exporter son produit. " On est loin de tout et on le réalise chaque jour ! "



Avec le réseau Business France, il a pu comprendre les lacunes de l’entreprise et les dépasser. L’entrepreneur connait le potentiel du produit et entend réussir à s’imposer sur les marchés internationaux. Travailler un produit purement local est aussi une grande fierté pour Jérémy. " C’est intéressant et valorisant. Cela a facilité mon intégration. Il y a une dimension sociale très forte derrière nos produits. L’huile de tamanu est produite à Raiatea et l’huile de base du monoi vient de l’huilerie de Tahiti qui reçoit le coprah des îles. Le coprah, ce sont des gens qui attendent le bateau dans les îles. Il y a une notion d’échanges et de responsabilité sociale très forte. Ce n’est pas rien ". Il rencontre beaucoup de gens, apprend beaucoup de choses et en est heureux. " J’ai fait un choix, celui de tenter une autre aventure. C’est très valorisant ". Le ski et les montagnes enneigées ne lui manquent pas trop. Il trouve celles de Tahiti très belles et puis il s’est mis au golf !