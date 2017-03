Jean-Jacques Urvoas : "Partout sur le territoire de la République la loi est la même"

Revêtu de l’habit d’agent pénitentiaire, Tamatea Richard présente une des cellules de la prison de Taiohae au ministre de la Justice. Au total, ils sont trois surveillants et un responsable à s’occuper de la prison au quotidien et des détenus. Tamataea Richard vient tout juste de rejoindre cet établissement pénitentiaire. L’an dernier, fin février, il était parti pour Agen se former avec d’autres Polynésiens qui travailleront au centre de détention de Papeari. "En plus d’une formation théorique, on a appris à se défendre et on a des cours de psychologie pour savoir comment parler avec les personnes détenues, on a eu une très bonne formation."



Originaire de Nuku Hiva, Tamataea Richard a postulé dès qu’il a su qu’un appel à candidatures pour un poste de surveillant au centre de Taiohae. "C’était le moment où jamais ", souligne-t-il. Il a ainsi pu s’installer avec ses enfants et sa femme qui a aussi un travail sur l’île.

Tamatea s’est inscrit au concours de gardien de prison car " Avec mon père, qui était administrateur d’État adjoint, j’ai pris goût au service public."