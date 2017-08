Jean-Claude Hoen est passé par l’Essec pour dynamiser sa société

PAPEETE, 1er août 2017 - Jean-Claude Hoen est le directeur et fondateur de Iaora Systems. A 43 ans, il a repris ses études en faisant le master management opérationnel de l’Essec, avec la CCISM. Il a donné une nouvelle impulsion à son entreprise et a désormais un plan concret de développement stratégique à mettre en œuvre.



Il y a du mouvement chez Iaora Systems ! La société déménage pour des locaux plus grands. Jean-Claude Hoen a désormais six employés qui travaillent pour sa société, créée en 2001. Et il était temps de leur donner plus d’espace. C’est en 1993 qu’il met les pieds pour la première fois en Polynésie française, pour s’acquitter de ses obligations militaires. Il y revient en 1995 avec l’idée d’y passer un an ou deux… " Je ne suis pas reparti ! "



Il trouve un premier emploi dans une société de service mais au bout de quelques années, commence à s’ennuyer. " J’avais envie de faire autre chose, de me sentir libre, d’être responsable de mes décisions. Je n’avais pas de plan très précis mais l’idée de monter ma propre entreprise était un défi qui me plaisait ". Il sent qu’il est capable de se lancer, le marché est là. Il monte Iaora Systems avec un associé et se retrouve rapidement seul à la tête de l’entreprise. La société vend du service informatique et développe des logiciels. " Je suis parti sans stratégie, sans notions de marketing et sans clients , sourit-il. L’inverse exact de ce qu’il faut faire ! Nous avons fait des tests et des essais. J’ai appris sur le tas ".



Jean-Claude Hoen avait fait l’Institut d’informatique de Bordeaux mais n’avait aucune autre notion pour gérer sa société. C’est ce qui l’a poussé à reprendre ses études, plus de dix années après avoir monté Iaora Systems. " J’avais un cap de compréhension à franchir. Je voulais mieux comprendre les problématiques de nos clients et avoir un vocabulaire commun. Et, bien sûr, avoir aussi des outils de gestion, de marketing, de stratégie ". Il choisit de faire l’Essec et repart avec un mémoire sur le développement stratégique de son entreprise sur trois ans.



Jean-Claude Hoen reconnaît qu’il ne pourra sûrement jamais revenir au salariat à moins d’un projet très intéressant à mener avec une grande autonomie. " En tant qu’entrepreneur, on est responsable sur son patrimoine personnel mais on a une grande autonomie. On apprend de ses échecs. Mais il ne faut pas en faire trop souvent ! " C’était un grand changement pour Jean-Claude de devenir patron. Il n’y avait aucun entrepreneur dans sa famille. " Bien sûr il y a toujours le risque d’échouer. Je le savais mais je me suis quand même lancé ".



La société Iaora Systems a réussi à se faire une place sur le marché de l’informatique. La société a déployé un logiciel pour gérer les régies municipales dans une dizaine de communes de Tahiti et Moorea. Un autre logiciel a été déployé à l’Office des postes et télécommunications (OPT) et est en train de l’être à la Caisse de prévoyance sociale. " On travaille avec les communes ou les sociétés sur leurs besoins. On vérifie d’abord si le logiciel dont ils ont besoin n’existe pas déjà sur le marché et si ce n’est pas le cas, on le créé ". Jean-Claude Hoen est sans cesse à la recherche de nouveaux services à proposer. L’entreprenariat c’est " l’obligation de se poser des questions et d’essayer modestement d’y répondre , résume-t-il.