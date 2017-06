"Je suis en colère parce qu'on a utilisé mes enfants pour faire passer de la drogue"

"Mon fils, mes neveux et mes nièces qui faisaient partie du voyage ont été interrogés un bon moment, témoigne une maman, en relation avec ses enfants par internet. Ensuite, mis hors de cause, ils ont été relâchés par les autorités. Mais ils étaient dans l'aéroport, seuls, sans aucun sou en poche car ils ne souhaitaient pas rentrer au fenua avec de l'argent liquide… Ils ne savaient pas vraiment quoi faire." Le voyage de rêve vire au cauchemar.



Quelques heures plus tard, une solution d'hébergement leur est proposée par la compagnie Air France. Les nuits d'hôtel et le billet retour vers Tahiti sont pris en charge pour ces 10 personnes. "Nous avons décidé de faire un geste par solidarité et générosité, confirme le directeur régional d'Air France, Alexandre Herbet. La responsabilité de la compagnie n'est pas du tout engagée mais, alertés de la situation, nous nous sommes dits que nous ne pouvions pas laisser ces jeunes ainsi…"



Du côté des familles, cette nouvelle est un soulagement. Après plusieurs heures d'inquiétudes et de questionnements, elles n'attendent plus qu'une chose : retrouver leurs enfants. "Je suis contente de les savoir à l'abris, avec un endroit où dormir. C'est le plus important. La compagnie aérienne et l'agent consulaire de Polynésie française nous ont beaucoup aidés pour la prise en charge de nos enfants", continue cette maman.



Les jeunes polynésiens qui ont été très choqués se remettent doucement de leurs émotions. Les parents, eux, ne cachent pas leur colère. " Là, on se dit que ça aurait pu être bien pire. Que ce serait-il passé s'ils avaient demandé à nos enfants de prendre des paquets sans qu'eux ne se doutent de rien? On se sent vraiment trahi… Je suis en colère car ils se sont servis de nos enfants pour faire passer de la drogue. Je n'ai pas à juger de leurs actes mais j'éprouve beaucoup de colère à l'égard de l'organisateur car il n'a pas à utiliser les autres pour de la drogue …"



Les jeunes devraient rentrer ce mercredi matin au fenua par un avion Air France. L’organisateur du voyage, Yannick Mai, soupçonné d’être à l’origine de ce trafic a été interpellé sur le sol américain, puis incarcéré samedi, de même que son assistante et l'une de ses filles.



Tous trois pourraient être jugés aux Etats-Unis d’ici 3 mois et risquent jusqu’à 10 ans de prison. "La seule chose que j’espère, c’est que la fille soit relâchée, si elle n’a rien à voir avec l’affaire", avance Christopher Kozely. Selon l’agent consulaire des Etats-Unis en Polynésie, Yannick Mai serait titulaire de la double nationalité, franco-américaine. Si tel est le cas, "ce sera un problème pour lui" , estime le consul US. "Il n’a aucune chance d’être extradé en tant que citoyen Français" .