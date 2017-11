"Je me dis toujours que c'est de ma faute" (Leila, femme battue)

Je suis une femme qui aime aider son prochain, et j'ai vu sur la Presqu'île qu'il y avait des membres de Vahine Orama qui recevaient des femmes battues. Je voulais voir comment ça se passait, parce que lorsque j'étais une enfant, je voyais des femmes qui se renfermaient sur elles-mêmes, et qui ne connaissaient pas leurs droits. En 2006, je suis entrée dans cette association.

J'écoute d'abord les femmes lorsqu'elles viennent me voir. Quand une personne pleure devant moi, je ne lui demande pas si elle va bien, non. Je lui dis "mai" (viens), et elle se confie automatiquement, je n'ai même pas besoin de lui poser des questions. Ensuite, nous échangeons jusqu'à ce qu'on arrive à la raison de cette violence. Et, c'est là que je lui demande ce qu'elle attend vraiment de moi. Parce que lorsque je parle avec ces femmes battues, je leur donne des conseils, et pour la plupart des cas, ce sont des conseils qu'elles n'ont pas envie d'entendre. Mais elles n'ont pas vraiment le choix, je ne suis pas une personne qui tourne autour du pot, je suis directe. Une fois cette étape terminée, je les oriente vers les personnes adéquates, soit la gendarmerie ou l'assistante sociale. Tout dépend de la gravité de la situation. Si elle a été battue, je lui dis d'aller chercher un certificat médical et de se rendre ensuite à la gendarmerie pour porter plainte. Mais attention, lorsqu'on porte plainte, il ne faut pas retourner dans les bras de l'auteur, pour se faire taper de nouveau. Aujourd'hui, on voit aussi des hommes qui se font battre par leurs femmes. Beaucoup viennent me voir pour me poser des questions, et connaitre les démarches à suivre.

Le principal facteur est la jalousie, vient ensuite le vécu de l'enfance, puis l'alcool.

Oh oui, et c'est choquant aussi pour moi de les voir. J'ai reçu un homme il n'y a pas longtemps, parce que sa femme avait porté plainte contre lui, et il ne savait plus quoi faire. Il avait peur d'aller en prison, et il voulait se suicider. Il a fait une tentative de suicide, mais je l'ai raisonné. Je suis intervenue quatre fois chez lui, et j'ai vu comment il parlait avec sa femme. À chaque fois, je lui disais de ne pas faire ceci, cela. Un jour, il est venu me voir. Nous avons bien discuté, et il s'en sort bien aujourd'hui parce qu'il a reconnu son acte. Alors qu'au début, il était toujours en train d'accuser sa femme. Je lui ai dit que s'il continuait à ce rythme-là, il allait perdre sa femme. J'ai même rajouté que si j'étais à la place de sa femme, je l'aurai déjà quitté. J'ai répété 4 fois la même chose et il avait compris mon message

Et ce qui me fait mal, c'est ce que je vois dans les journaux, alors que j'ai tout fait. On a essayé. La femme est libre de son choix, elle connait ses droits. Tu ne peux pas forcer la personne. Si elle tombe, tu ne peux plus rien faire. Le plus important est de sensibiliser et d'informer les personnes sur les droits de chacun. Depuis 2006, j'ai aidé plus de 9 000 femmes

Avec toutes ces femmes qui meurent, qui sont maltraitées… J'ai mal au cœur. Je me dis qu'elles n'ont pas pu supporter et que ce n'est pas de leurs fautes. Et je suis sûre qu'au fond de leurs cœurs, elles appelaient au secours. Il y a des personnes qu'on n'écoute pas du tout et qui se réfugient dans l'alcool. Je suis une personne qui est attentive à tout. Donc, il y a des gestes qui font que j'arrive à percevoir que telle personne est battue.