Japon: un puissant typhon fait deux morts

Tokyo, Japon | AFP | lundi 06/08/2017 - Un puissant typhon a touché l'ouest du Japon lundi, entraînant des pluies torrentielles et l'annulation de centaines de vols, après avoir fait deux morts et plusieurs blessés sur des îles isolées du sud de l'archipel.

Ce cyclone tropical, Noru, accompagné de rafales de vent pouvant atteindre 162 km/heure, a accosté vers 15H30 (06H30 GMT) dans la partie nord de la préfecture de Wakayama, selon l'Agence de météorologie nationale, qui a appelé les habitants à se tenir en alerte face aux risques de glissements de terrain massifs et d'inondations.

Les images de télévision ont montré des vagues rugissantes se brisant sur les côtes et des tuiles arrachées des toitures dans la région voisine de Mie.

Au cours du week-end, le typhon a coûté la vie à un homme âgé d'une soixantaine d'années, renversé par une violente rafale, sur l'île de Yakushima, située à un millier de kilomètres au sud-ouest de Tokyo. Un octogénaire venu vérifier son bateau a aussi été emporté par les eaux sur l'île voisine de Tanegashima, selon les autorités locales.

Dix-sept personnes ont par ailleurs été blessées, a rapporté la chaîne de télévision publique NHK, alors que le typhon se dirigeait lentement vers le centre du pays.

Les transports ont été perturbés: les compagnies aériennes ont dû annuler quelque 400 vols, principalement dans l'ouest du Japon, et le trafic ferroviaire a été affecté en certains endroits, ont précisé les médias.

Entre 20 et 30 typhons balaient chaque année l'Asie, la moitié environ touchant de façon plus ou moins importante le Japon.