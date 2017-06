Japon: un jeune prodige des échecs nippons épate l'archipel

Tokyo, Japon | AFP | mercredi 27/06/2017 - Le Japon s'est pris de passion pour un jeune prodige de 14 ans, professionnel qui a signé cette semaine un record de 29 victoires d'affilée au shogi, variante japonaise du jeu d'échecs.

Le visage juvénile du collégien Sota Fujii s'est retrouvé à la une des médias, tous louant une série "extraordinaire" et "historique". Même le Premier ministre Shinzo Abe s'est fendu d'un commentaire laudateur.

L'adolescent, qui avait déjà derrière lui un fulgurant parcours d'amateur, a débuté en décembre sa carrière professionnelle, face à un vétéran renommé de 77 ans, jadis plus jeune joueur de shogi du Japon. Fort d'un entraînement contre des programmes informatiques, le jeune Fujii n'a jamais été vaincu depuis, un succès qui a suscité un nouvel engouement dans le pays pour ce jeu traditionnel.

"Je n'aurais jamais pu imaginer que j'enchaînerais 29 victoires", a-t-il commenté lundi après avoir défait un rival de 19 ans, au bout de 11 heures d'un combat retransmis en direct et suivi par des millions d'internautes, selon l'agence Kyodo.

"Je suis ravi et très surpris", a-t-il ajouté modestement.

Le précédent record datait de 1987.

Le shogi se joue à deux, assis sur des tatamis, devant un plateau en bois où sont posées 20 pièces par personne, dont la fonction est représentée par des idéogrammes distincts et dont les mouvements dépendent de leur statut. Le but est de capturer le roi adverse. Si ce jeu ressemble aux échecs, plusieurs règles sont cependant très différentes.