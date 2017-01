JJB – « Tahiti BJJ contest 2 » : Tahiti vs USA, le 1er tournoi international à Tahiti

La Tahiti Brazilian Jiu-jitsu Gi, c’est donc une rencontre qui s’étale sur 2 jours !

Le Vendredi 10 Février, ce sont les catégories novices, juvéniles, féminines et adultes 2 qui feront le show à partir de 18h.



La journée du 11 Février, quant à elle, sera rythmée par les rencontres Kids et adultes 1, avec, bien sûre le tant attendu, tournoi Tahiti-Usa.



C’est la première fois qu’aura lieu à Tahiti, un tournoi international de JJB par équipe.

Pour l’occasion, c’est une sélection américaine qui sera sur le Fenua pour défier les meilleurs « Jiuteur » Tahitiens.

Cette compétition de Jiu-Jitsu Gi proposera un » Price money STC Nutrition « de 1000$ qui sera partagé entre les vainqueurs des 3 contests + le final block…. de quoi motiver les compétiteurs.



Au total, ce sont 7 combats vedettes, mesurant les Américains à nos champions locaux qui sont au programme, sans compter les nombreux combats entre « Jiuteur » locaux de tout âges.



Rendez vous donc au complexe sportif de Mahina pour une soirée qui promet de faire parler d’elle et de marquer l’histoire du Jiu Jitsu Brésilien en Polynésie.



Entrée : Adulte : 1000XPF ; Enfant -12 ans : 500XPF



