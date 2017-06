J – 9 pour l'opération "Plastic Free July Tahiti"

En surfant sur internet j'ai découvert Earth Hour. C'était organisé en Australie et cela m'a paru percutant. Il s'agissait d'éteindre les lumières pendant une période donnée. En 2013, je l'ai proposé ici. Et puis, toujours en surfant sur la toile à la recherche d'initiatives environnementales, je suis tombé sur le Plastic Free July.

D'Australie là encore, de la banlieue de Perth très précisément. Dans un quartier résidentiel un groupe d'amis s'est mis à refuser les sacs plastiques. Je m'en suis inspiré.

Il s'agit de sensibiliser le maximum de personne au plastique, à son utilisation massive et aux dangers de cette utilisation massive. On en a partout, dans les snacks, les magasins… C'est une habitude dont on a tous du mal à se défaire. En fait, le premier problème c'est de prendre conscience de de la situation. Quand on a dans un magasin et qu'on refuse un sac plastique les commerçants répondent : 'vous savez, c'est gratuit' ou bien 'mais comment vous allez faire pour porter les produits?'. On a l'impression qu'on ne peut pas vivre sans.

Pas exactement, on est là pour sensibiliser. Si on interdit le sac plastique, les gens vont trouver cela trop difficile. Si on sensibilise en apportant des alternatives, cela paraît réalisable.

Par internet, via le site et le page Facebook. On encourage les visiteurs à présenter leurs alternatives, comme les sacs réutilisables, les gourdes à la place des bouteilles plastiques, les couverts durables au snack où on a l'habitude d'aller… On demande aussi aux visiteurs de décrire leurs difficultés pour ceux qui ont essayé de relever le défi du sans plastique.

Par exemple, penser à emporter ses sacs réutilisables, pour ceux qui vont à la roulotte avec leur propre assiette, leurs couverts et leur verre c'est prendre le temps ensuite de les nettoyer, els ranger, penser à les ramener au boulot…

En listant les difficultés, on peut réfléchir à des alternatives vraiment adaptées et donc plus durables.

Je ne peux pas vous présenter des chiffres. Mais j'ai l'impression tout de même que de plus en plus de gens sont conscients des dangers. Il y a une vague de fond, petit à petit les consciences se forgent. Des initiatives voient le jour et prennent tout de suite comme le collectif nana sacs plastiques par exemple.

Je vois deux réponses principales. Le plastique n'est pas recyclable, il termine, quand il n'est pas jeté n'importe où, au centre d'enfouissement technique dont la fin de vie est annoncée pour 2025. Ensuite, il nous faudra trouver une autre vallée pour nos déchets. Il faut les réduire pour éviter cela.

L'écosystème est fragile. La matière nous a rendu de grands services, aujourd'hui, elle nous pose des problèmes. Dans le lagon elle est consommée par les organismes, que nous nous consommons. Nous sommes, nous les iliens, encore plus sensibles à ce genre de pollution que les habitants de continents. Eux peuvent trouver de nouveaux espaces, nous sommes coincés.

Plein ! Le plus gros d'entre eux est le Let's do it.

C'est un grand nettoyage collectif d'un territoire qui a été organisé la première fois en Estonie en 2008. Ils attendaient lors de la première initiative 5 000 volontaires pour débarrasser leurs forêts de déchets, 50 000 personnes se sont présentées. Depuis, l'opération est répétée régulièrement, en Estonie mais aussi dans d'autres pays. Un grand événement mondial Let's do it aura lieu le 5 septembre 2018, nous y participerons. Pour pouvoir être considéré Let's do it, il faut réussir à solliciter 25% de la population d'un territoire. Nous avons un peu plus d'un an pour préparer le terrain.