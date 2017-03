Ivre et sans raison apparente, il agresse des gendarmes à Huahine

PAPEETE, le 16 mars 2017 - Un homme de 24 ans était jugé ce jeudi en comparution immédiate pour avoir commis des violences sur des gendarmes alors que ces derniers tentaient de secourir la victime d'une bagarre, le week-end dernier à Huahine.





Le 11 mars dernier, vers minuit à Huahine, une patrouille de gendarmes est appelée pour une bagarre. Celle-ci a lieu dans une fête d'anniversaire. Lorsqu'elles arrivent sur place, les forces de l'ordre constatent qu'un homme est grièvement blessé. Les pompiers étant déjà pris par une autre altercation, les trois gendarmes tentent de porter secours à la victime qui est entourée d'une foule de personnes alcoolisées. C'est alors qu'un individu sort de ladite foule et lance un bout de bois de 40 centimètres sur 6 en direction des trois gendarmes.



De l'importance de la mémoire sélective



Si le jeune homme jugé ce jeudi pour ces faits en comparution immédiate a reconnu les faits, il a également expliqué qu'il était complètement ivre et qu'il se souvenait de toute la soirée, hormis du moment où il avait agressé les trois gendarmes.



Consommateur de stupéfiants et d'alcool, le prévenu était, jusqu’alors, inconnu des services de police et de justice. Inséré dans la vie professionnelle, il a indiqué devoir subvenir aux besoins de sa famille depuis le décès de son père.



Alors que le procureur de la République, rappelant que les gendarmes étaient une condition essentielle au maintien de l'ordre public, avait requis une peine de 8 mois de prison ferme, le tribunal a finalement condamné l'ivrogne à une peine de 8 mois de prison avec sursis et à des travaux d'intérêts généraux. Il a 18 mois pour les effectuer. Sans quoi, il sera alors incarcéré à Nuutania.