"Islands", une nouvelle compagnie aérienne pour le fenua ?

PAPEETE, le 13 septembre 2017 - Mardi, Radio 1 a révélé que l'homme d'affaires Bill Ravel va déposer une demande d'autorisation de licence pour une compagnie aérienne domestique dans le courant de la semaine. Cette nouvelle compagnie du nom d'Islands devrait concurrencer Air Tahiti sur les cinq archipels du territoire.



Le patron de Pétrocéan à l'intention de concurrencer la seule compagnie aérienne domestique du territoire : Air Tahiti. Il compte desservir les 5 archipels et pratiquer des tarifs entre 15 % et 20 % moins cher. L'homme d'affaires compte mettre en place la stratégie des compagnies low cost.



Bill Ravel a fondé Air Câlin et Air Vanuatu dans les années 1980. Selon Radio 1 il aurait déjà bouclé "un tour de table".



Cette future compagnie compte affréter deux appareils "embraer 175". Or selon, Aviation Geek Tahiti ce type d'avions, s'ils sont plus grands et plus rapides que les ATR d'Air Tahiti, ils nécessitent de pistes d'une longueur minimale de 1200 mètres pour décoller et atterrir et 2000 mètres pour un décollage à pleine charge. Or toujours selon Aviation geek Tahiti "la piste de Bora Bora fait 1500 mètres de longueur et la plus longue en dehors de Tahiti et Hao est celle de Rangiroa avec 2100 mètres", de ce fait le nombre d'aéroports qui pourront être desservis par Islands est de ce fait restreint.



En attendant, la compagnie aérienne n'en est encore qu'au stade de projet. L'homme d'affaires devrait déposer la demande d'autorisation de licence dans la semaine. Bill Ravel espère pouvoir lancer officiellement la société en juillet 2018. Reste à savoir si lslands obtiendra les autorisations et dans quels délais.