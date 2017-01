Isabelle Briand, une Bretonne d'encre et d'écume…

PAPEETE, le 16 janvier 2017 - Depuis 35 ans, Isabelle Briand vit sur un voilier et sillonne les océans en quête d'aventure. La navigatrice, qui a jeté l'ancre à Tahiti, est aussi l'auteure de plusieurs romans. Son troisième livre "Le Voyage de Poema", qui a pour cadre les atolls du Pacifique, met en scène une perle noire et une jeune métisse déracinée, sur fond de mythologie polynésienne.





"Dès l'âge des premières lectures, j'ai toujours été fascinée par la mer et les voyages. Les îles du Pacifique Sud ont fait partie des territoires où, petite fille, je m'échappais en rêve. Elles étaient si loin, donc si tentantes !" Bretonne, née à Nantes, Isabelle Briand, 59 ans, habite sur un voilier, “Nanna” (déesse de la mythologie nordique), "sa maison" depuis 35 ans. Elle confie pourquoi elle a souhaité larguer les amarres et prendre le large : "Je suis une émule de Bernard Moitessier (un navigateur et écrivain français décédé en 1994, qui a vécu une douzaine d'années entre Tahiti et les Tuamotu, et a milité notamment contre la nucléarisation du Pacifique sud, ndlr) ! J'ai, à 20 ans, décidé de tenter l'aventure. Je suis allée au Canada, où j'ai rencontré une autre Française en mal d'aventure. Nous avons mis sur pied un voyage, sans aide, sans argent ou presque, et surtout sans expérience : 4 000 km à travers les États-Unis en chariot attelé à un percheron. Une aventure de seize mois qui m'a ouvert la porte du monde nomade. Puis, enfin, j'ai répondu à l'appel de la mer, et c'est au Brésil que j'ai fait connaissance des voiliers pour ne plus les quitter."



Au cours de leurs périples, elle et son petit ami de l'époque ont travaillé dans divers endroits, principalement dans le domaine des bateaux (constructions et réparations navales). La globe-trotter raconte : "Par la suite, je suis devenue guide touristique aux Antilles, sculpteur de demi-coques à mes temps perdus, ouvrier agricole, professeur de français, etc. J'ai vécu aussi quelques aventures terrestres en Afrique et en Amérique du Sud, notamment à cheval, un naufrage, la reconstruction d'un autre bateau… L'Afrique, L'Amérique du Nord et du Sud et les Antilles ont été des destinations où j'ai connu beaucoup d'aventures maritimes et terrestres, mais aussi où j'ai travaillé. La transition dans le Pacifique a eu lieu en 2011 où avec mon compagnon suédois, nous avons découvert les richesses de la côte du Mexique et de l'Amérique du Sud, avant de faire le grand saut en Polynésie, que nous avons abordée par les Gambier."