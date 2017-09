Irma : Saint-Martin souhaite pouvoir accueillir des élèves dès mardi

Marigot, France | AFP | samedi 16/09/2017 - Les chefs d'établissement et les enseignants sont appelés à reprendre le chemin de l'école à Saint-Martin afin de pouvoir commencer à accueillir des élèves dès mardi, a annoncé samedi Michel Sanz, inspecteur de l'académie.



"Les chefs d'établissement et les équipes qu'on a pu contacter seront à pied d’œuvre" pour recenser notamment les enseignants prêts à reprendre, a-t-il indiqué lors d'un point presse.



Une dizaine de jours après le passage du cyclone Irma qui a détruit de nombreuses écoles, l'heure est à la reconstruction.



Un diagnostic des spécialistes de la sécurité civile sur les différents bâtiments devaient être transmis aux services de l'Etat samedi afin qu'ils organisent les lieux d'accueil.



"Nous essayons de mettre en place des structures pour commencer peu à peu à accueillir des élèves dès mardi", a indiqué le responsable, précisant qu'ils ne reprendraient pas tout de suite des activités scolaires normales.



"Il faut que ça se fasse avec beaucoup de délicatesse. Ce qu'on veut, c'est que les élèves et les équipes se réapproprient l’école", afin de "redonner de l'espoir", mais en faisant les choses "dans l'ordre", a-t-il expliqué.



Il a indiqué qu'une cellule d'écoute avait été mise en place pour les personnels de l’éducation nationale, et que cette écoute ferait partie des modalités d'accueil pour les élèves.



"Nous allons essayer de mailler le territoire de façon à ce que le transport ne soit pas un problème", a assuré de son côté le préfet de Guadeloupe Eric Maire.



"On commence à avoir des services administratifs qui refonctionnent" après une phase d'urgence, a-t-il estimé, précisant s'être rendu à Saint-Martin pour faire un point sur l'organisation à la suite des instructions données par Emmanuel Macron.