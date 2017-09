Irak: trois morts dans une attaque à la voiture piégée à Kirkouk

Kirkouk, Irak | AFP | samedi 16/09/2017 - Trois Irakiens ont été tués samedi et neuf autres blessés dans l'explosion d'une voiture piégée qui a visé des magasins d'alcool à Kirkouk, à 240 km au nord de Bagdad, a indiqué un responsable des services de sécurité.



"Trois civils ont été tués et neuf autres blessés", a déclaré ce responsable à l'AFP, sous le couvert de l'anonymat.



L'attaque à la voiture piégée a provoqué des dégâts dans les magasins et l'incendie de trois véhicules, a-t-il encore précisé.



Kirkouk, chef-lieu de la province du même nom que le Kurdistan irakien et Bagdad se disputent, est au coeur de tensions politiques à l'approche du référendum d'indépendance prévu le 25 septembre dans la région autonome kurde.



Le gouverneur de Kirkouk, Najm Eddine Karim, a été limogé jeudi par le Parlement de Bagdad après avoir décidé d'organiser cette consultation dans sa province, qui dépend des autorités fédérales et n'appartient pas à la région autonome du Kurdistan irakien.