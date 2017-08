Interview de Julien Clerc, bientôt en concert : "50 ans de carrière, 50 chansons !"

Après 50 ans de carrière, vous avez toujours autant de plaisir à monter sur scène et à rencontrer votre public ?

"Ah oui, oui, oui ! J’ai même envie de dire plus parce que, comme c’est un plaisir de toujours être là, aller à la rencontre du public me fait encore plus plaisir qu’avant je crois. Le fait de chanter, c’est vraiment la vie que j’ai choisi et pouvoir continuer à le faire, ça me remplit de bonheur."



Votre prochain album sort au mois d’octobre, est-ce que vous pouvez nous le présenter ?

"C’est un album qui a été réalisé par Calogero. La chanson "Je t’aime, etc.", qui est sortie récemment, a été écrite avec lui, c’est la seule qui a été écrite à deux. La principale chose, c’est cette collaboration. On va dire qu’il y a à la fois mon ADN et ce que Calogero peut apporter au niveau des arrangements et de son énergie. C’est un album qui est assez à l’image de cette nouvelle chanson française je trouve, avec cette énergie là et ces genres d’arrangements."



Vous avez composé la totalité des autres titres de cet album, l’inspiration vous vient-elle toujours aussi facilement ?

"Je suis assez étonné en fait. Il y a sûrement deux raisons. Une que j’ignore, qui fait que je suis toujours aussi frais quand je me mets derrière un piano et que ça m’amuse toujours autant de faire de la musique. Et aussi, je dois dire, d’avoir travaillé avec des auteurs différents et maintenant on peut dire de différentes générations, c’est pour moi très enrichissant. Et ça je pense que cela fait avancer la musique en fait. Donc là sur l’album, à part Carla Bruni et Maxime Le Forestier, tous les autres sont des auteurs avec qui je n’ai jamais travaillé. Et je crois que le fait de travailler avec des auteurs nouveaux, à chaque fois ça m’aide à trouver des nouvelles musiques je pense."



Est-ce que c’est cela aussi le secret de votre longévité ?

"Je pense d’abord que le secret d’une longévité, c’est d’être passionné par ce que l’on fait. Moi j’ai eu une chance dans la vie, j’ai choisi un métier qui me passionnait et je n'ai jamais vraiment eu envie de faire autre chose. Mais c’est vrai que le fait de n’être que musicien et de devoir collaborer avec des gens qui écrivent des textes, je pense que c’est un gage de longévité. Parce que des gens nouveaux qui écrivent le français d’une façon nouvelle, différente, moi ça m’aide à me renouveler musicalement. Mais c’est surtout, je crois, parce que ça me plaît toujours autant de faire ça. C’est la raison première, et finalement je crois que j’étais fait pour cela."



Un dernier mot pour vos fans polynésiens ?

"Je me réjouis. Vraiment je me réjouis de venir et j’espère que ce spectacle plaira à tout le monde !"



Propos recueillis par Valentine Bluet