Interpellé avec un colt et plus de 7 millions en cash

PAPEETE, le 21 juillet 2017 - Un homme d'une trentaine d'années était présenté, ce vendredi, devant le procureur de la République et le juge des libertés et de la détention, après 96 heures de garde à vue. Le prévenu a été interpellé lundi en possession de 6,5 millions de francs, 5 500 dollars US et un pistolet colt chargé.



Lundi vers 17 h 30, les agents de la DSP ont fait un contrôle routier un peu inhabituel. Alors qu'ils venaient d'arrêter un véhicule dans la vallée de Tipaerui pour un simple contrôle de papiers, les agents de la police nationale ont eu la surprise de tomber sur un conducteur dans l'incapacité de présenter les papiers de son véhicule, mais en possession d'un colt chargé.



Après avoir interpellé le suspect, les policiers ont effectué une fouille du véhicule. Ils ont alors découvert 6,5 millions Fcfp en espèces ainsi que 5 500 dollars américains. Lors de la fouille, les forces de l'ordre n'ont pas trouvé de stupéfiants, mais des sachets plastiques vides. L'homme a été immédiatement placé en garde à vue.



Son domicile a été perquisitionné, sans résultat.



Selon nos informations, l'homme prétend que ces espèces seraient l'ensemble de ses économies. Le trentenaire est connu des forces de l'ordre pour trafic de stupéfiants. En effet, il a été libéré en janvier 2017 après avoir purgé une peine de prison au centre pénitentiaire de Faa'a-Nuutania.



Après quatre jours de garde à vue, il était présenté ce vendredi matin devant le procureur de la République et le juge des libertés et de la détention.