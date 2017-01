Intempéries : point dans le secteur du tourisme

PAPEETE, le 22/01/2017 - L’hôtel Tahiti Nui ayant subi des dégâts d’eau a été évacué. Leurs clients ont été relogés dans un autre établissement hôtelier de Tahiti. Des solutions d’hébergement sont envisagées chaque fois que nécessaire pour nos visiteurs.



En raison des fortes pluies qui se sont abattues sur les îles de Tahiti et de Moorea, le ministère du Tourisme, en coordination avec le service du Tourisme et Tahiti Tourisme, a activé une cellule de crise spécifique dès les premières heures ce dimanche matin.



Au regard de cette situation exceptionnelle, il est notamment demandé aux hôteliers et pensions de famille, à Tahiti et dans les îles, de continuer à accueillir tous leurs clients en partance ce dimanche.



Les solutions d’hébergement complémentaires ou alternatives sont également recensées par les équipes du ministère du Tourisme et du Tahiti Tourisme qui sont aux côtés des professionnels pour faire face aux urgences et problématiques principales.



S’agissant des escales de croisière sur les îles du Vent, les passagers sont consignés à bord et ne pourront descendre à terre. Seules les opérations logistiques et d’avitaillement sont maintenues.



Les sites touristiques de Tahiti ont été évalués tout au long de la matinée. Ils sont globalement peu endommagés, même s’il est déconseillé de s’y rendre ce dimanche et lundi. Le site des 3 cascades est totalement impraticable et interdit d’accès malgré une première intervention de la Direction de l’Équipement. Les sites touristiques de Moorea sont également surveillés.



Les opérations de coordination se poursuivront tout au long de la journée.