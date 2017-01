Intemperies EDT : encore 455 familles à réalimenter

PAPEETE, le 22/01/2017 - Les fortes pluies et les inondations sur le Nord de l’île de Tahiti ont provoqué de nombreux dégâts sur les réseaux aériens et souterrains.



À 17H30, situation du réseau électrique à Tahiti : 455 restent à réalimenter



Papeete : 118 clients restent à réalimenter



- Hotel Tahiti Nui , le poste est toujours inondé, il reste 53 clients hors tension



- Pic rouge Pic vert : travaux en cours, 27 clients restent à réalimenter



- Tipaerui poste atelier relais hors tension 20 clients hors tension



- Pannes sur les réseaux BT : 18 clients à réalimenter



Pirae : 138 clients restent à réalimenter Vallée Tenaho : route détruite, réseau Haute tension à terre, 132 clients à réalimenter



- Dépannage clients basse tension : 6 clients à réalimenter



Mahina : 119 clients restent à réalimenter dont 116 au fond de la vallée de TUAURU



- Dépannage clients basse tension : 3 clients à réalimenter



Paea : Vallée Orofero : poteaux basse tension à terre, 40 clients restent à réalimenter



Papara-Papenoo-Arue-Faaa : défauts sur le réseau basse tension, 40 clients restent à réalimenter



Le centre d'appel dépannage est opérationnel au 40 5.4.3.2.1.0 depuis 7H30 pour recevoir les appels des clients : Câble ou compteurs arrachés, arbres sur les lignes, situation de danger électrique.



À la demande des Services Techniques Municipaux et de l’Équipement, certaines zones pourront être mises hors tension afin de procéder aux opérations de déblaiements ou de mises en sécurité.



EDT remercie les clients pour leur compréhension, et rappelle aussi ses conseils sur les risques et sur les attitudes à tenir pour se protéger, tant que toutes ses infrastructures ne sont pas rétablies aux normes.



LES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES PEUVENT ENCORE ÊTRE SOUMIS A DES CHUTES D’ARBRES, ÉBOULEMENTS, INONDATIONS QUI PEUVENT PROVOQUER DE NOUVEAUX INCIDENTS.



IMPORTANT : ELOIGNEZ-VOUS DES CÂBLES ET POTEAUX ÉLECTRIQUES A TERRE.