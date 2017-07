Indonésie: un hélicoptère de secours s'écrase, ses huit occupants tués

Jakarta, Indonésie | AFP | lundi 02/07/2017 - Huit personnes à bord d'un hélicoptère de l'agence indonésienne de recherches et de secours ont été tués dans le crash de l'appareil en route vers un volcan actif sur l'île de Java, a indiqué lundi un responsable local.

L'hélicoptère, qui transportait quatre secouristes de l'agence et quatre membres de la marine indonésienne, a percuté dimanche une falaise à Temanggung, dans le centre de Java. Les huit corps ont été retirés du site de l'accident et identifiés, a précisé à l'AFP le directeur de l'agence, Muhammad Syaugi.

L'appareil effectuait une mission dans cette région, après une éruption volcanique dimanche après-midi sur le plateau de Dieng, constitué d'une caldeira. Cinq personnes ont été légèrement blessées par des projections de lave, de fumée et de boue jusqu'à 50 mètres de hauteur, provenant de l'un des cinq cratères du volcan, selon la même source.

L'agence avait rapidement déployé du personnel pour sécuriser cette zone touristique populaire.

Les accidents d'aéronefs sont fréquents en Indonésie, archipel d'Asie du Sud-Est. En novembre dernier, un hélicoptère de l'armée s'était écrasé dans la partie indonésienne de Bornéo, faisant trois morts. Quatre mois plus tôt, trois personnes avaient été tuées lorsqu'un hélicoptère avait percuté une maison sur l'île de Java.