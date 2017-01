Indonésie: un groupe lié à l'EI classé "organisation terroriste" par les USA

Jakarta, Indonésie | AFP | mercredi 10/01/2017 - Un groupe extrémiste islamiste indonésien lié aux attentas de Jakarta en janvier 2016, revendiqués par le groupe jihadiste Etat islamique (EI), a été classé "organisation terroriste" par les Etats-Unis.



Jamaah Ansharut Daula (JAD) est "une organisation terroriste basée en Indonésie, qui a été formée en 2015 et est composée d'au moins une dizaine de groupes extrémistes indonésiens" proches de l'EI, a indiqué le département d'Etat mardi.



Les autorités américaines ont aussi annoncé des sanctions à l'encontre de quatre militants, afin de couper l'accès de l'EI au système financier international.



Des militants du réseau JAD avaient perpétré un attentat suicide et une attaque à main armée qui avaient fait quatre morts à Jakarta le 14 janvier 2016, la première attaque de l'EI en Asie du Sud-Est, a-t-il ajouté.



Cette attaque, au cours de laquelle les quatre assaillants ont été abattus, a été revendiquée par l'EI, a souligné le Département d'Etat.



Etre inscrit sur le registre des organisations terroristes aux Etats-Unis a pour conséquence l'interdiction d'activité avec des citoyens américains et le gel des avoirs du groupe aux Etats-Unis, selon la même source.



JAD a été impliqué dans d'autres attentats en Indonésie, notamment une attaque en novembre contre une église sur la partie indonésienne de l'île de Bornéo, dans lequel un enfant avait péri.



Parmi les quatre militants appelés à être sanctionnés par Washington figurent deux Indonésiens: Bahrumsyah, qui combat avec les jihadistes de l'EI en Syrie et est soupçonné de diriger un réseau d'extrémistes islamistes en Asie du Sud-Est, ainsi qu'Aman Abdurraham, un extrémiste islamiste emprisonné et considéré comme le leader de facto de tous les sympathisants de l'EI en Indonésie.