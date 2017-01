Indonésie: cinq ans de prison pour un Britannique ayant abusé d'un adolescent

Mataram, Indonésie | AFP | jeudi 19/01/2017 - Un Britannique de 45 ans a été condamné jeudi à cinq ans de prison en Indonésie pour avoir agressé sexuellement un adolescent de 17 ans en avril dans un hôtel sur l'île touristique de Lombok.



Stuart Richard Pike avait clamé son innocence en affirmant qu'il ne savait pas que la victime était mineure et qu'il pensait que son partenaire était consentant.



Le tribunal a estimé en revanche que l'accusé était coupable de "violence contre un mineur et d'abus sexuel".



Outre la peine de prison, Stuart Richard Pike, qui vit depuis onze ans à Lombok, a été condamné à payer une amende de 60 millions de roupies (4.220 euros).



L'Indonésie doit régulièrement affronter des affaires d'abus sexuels sur des mineurs par des étrangers, en particulier à Lombok et à Bali.



En octobre, un Australien de 70 ans a ainsi été condamné à 15 ans de prison pour avoir abusé sexuellement de 11 mineures qu'il avait attirées chez lui en leur promettant des cadeaux.