Indonésie : arrestation de deux hommes soupçonnés d'avoir chassé le tigre

Bengkulu, Indonésie | AFP | lundi 14/05/2017 - Les autorités indonésiennes ont arrêté deux hommes soupçonnés de braconnage de tigres de Sumatra et saisi une peau et des os de ce félin en danger critique d'extinction, a annoncé lundi un responsable des parcs nationaux.

Les deux suspects, Awaludin et Sabian, qui comme beaucoup d'Indonésiens n'ont qu'un seul nom, ont été arrêtés samedi dans un village du district de Bengkulu Nord, dans l'ouest de Sumatra.

Les autorités sont intervenues à la suite d'une information donnée par des villageois qui ont affirmé que les deux hommes chassaient fréquemment des espèces protégées dans le parc national de Kerinci Seblat, le plus grand d'Indonésie, où le nombre des tigres est évalué à 150.

L'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) considère que le tigre de Sumatra est en danger critique d'extinction et estime que 440 spécimens vivent toujours dans la nature.

"Nous avons traqué les hommes toute la journée après avoir eu un tuyau et nous les avons arrêtés samedi soir", a déclaré à l'AFP le directeur du parc Arief Tongkagie. "Ils transportaient la peau d'un tigre protégé et ses os."

Agés d'une quarantaine d'années, les suspects sont toujours interrogés par la police. Ils sont passibles de cinq ans de prison en cas de condamnation.

Les tigres de Sumatra, l'une des plus petites sous-espèces de tigre, sont notamment la cible des braconniers car leurs os, dents, moustaches, peau et griffes, utilisés par la médecine traditionnelle chinoise, s'achètent au prix fort.

Le tigre de Sumatra est également menacé par la destruction de son habitat, du fait de la déforestation.

Les tigres de Bali et les tigres de Java, deux autres sous-espèces, ont déjà disparu.