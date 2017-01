Indonésie: 17 personnes soupçonnées de liens avec l'EI expulsées de Turquie et arrêtées

Jakarta, Indonésie | AFP | lundi 22/01/2017 - La police indonésienne a arrêté 17 personnes soupçonnées de liens avec le groupe Etat islamique que la Turquie avait expulsées car elle craignait qu'ils n'entrent en Syrie, a annoncé lundi un responsable policier.



Plusieurs centaines d'Indonésiens -le pays musulman le plus peuplé au monde- se sont rendus au Proche-Orient pour rejoindre les jihadistes de l'EI, faisant craindre aux autorités locales des attentats en Indonésie à leur retour.



Les 17 suspects, parmi lesquels plusieurs enfants, ont été interpellés samedi à l'aéroport international de Jakarta à leur descente d'un vol en provenance d'Istanbul, a annoncé Rikwanto, porte-parole de la police nationale indonésienne qui, comme beaucoup de ses compatriotes, n'a qu'un seul nom.



Les autorités turques soupçonnaient le groupe de tenter d'entrer en Syrie. "Des informations montrent qu'ils sont liés à l'EI", a déclaré Rikwanto à l'AFP.



L'influence grandissante de l'EI en Indonésie avait été mise en exergue par les attentats suicides et attaques armées du 14 janvier 2016 à Jakarta, qui avaient fait quatre morts. Les quatre assaillants avaient été abattus.



La police indonésienne avait annoncé en décembre avoir déjoué un attentat suicide prévu à Noël et avait abattu trois extrémistes islamistes présumés à Tangerang, à environ 25 km à l'ouest de Jakarta.



