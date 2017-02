Indemnisation des sinistrés : "Plus on accélère les choses, mieux c'est" (Ericka Bareigts)

PAPEETE, le 17 février 2017. Ericka Bareigts est arrivée ce vendredi matin à Tahiti. Elle a été accueillie notamment par le président du Pays et le haut-commissaire. Avant de partir à la rencontre des sinistrés à Mahina et Pirae, elle a fait le point sur l'objet de sa visite. Interview.





Vous allez rencontrer aujourd'hui les sinistrés des intempéries des 21 et 22 janvier. Comment l'Etat va-t-il pouvoir venir aider davantage la Polynésie française ?

"Je vais aller avec le président du Pays sur le terrain pour rencontrer les personnes sinistrées et celles qui sont encore dans des centres d'hébergement. Il s'agit aussi d'aller constater l'avancée des travaux car il y a eu une grande mobilisation de solidarité de la population polynésienne. Il y a aussi eu une collaboration efficace entre les services de l'Etat et du Pays. Nous avons ainsi pu avoir une réactivité rapide et efficace. Nous sommes intervenus au niveau du ministère des Outre-mer sur une mobilisation du fonds de secours d'urgence car il fallait intervenir d'urgence pour l’achat de bouteilles d'eau, de matériel de déblaiement... Nous ouvrons maintenant la procédure sur la mobilisation du fonds d'indemnisation. Là nous sommes dans un délai de six mois. Bien sûr, si nous pouvons accélérer les choses, je suis favorable à cela. Plus on accélère les choses, mieux c'est pour les gens qui attendent une indemnisation pour leur biens ou leurs matériels."





Quelles sont les avancées pour l'accord de Papeete. Cet accord sera-t-il signé avant l'élection présidentielle ?

"Nous avons beaucoup écrit, échangé et consulté sur beaucoup de sujets. Au cours de cette visite, le travail va se poursuivre. Il y aura des rencontres techniques entre le gouvernement polynésien et nos services. L'important, vraiment, c'est de bien le faire, de bien identifier les points utiles pour le développement de la Polynésie française, ce qui nous mobilise c'est comment faire pour que la collaboration entre le gouvernement polynésien et la France puisse apporter à la Polynésie des moyens de développement que ce soit en économie, éducation formation, culture...



L'idéal c'est que nous puissions arriver à un accord mais l'essentiel c'est qu'on puisse continuer à travailler pour fixer tous les éléments utiles à la population polynésienne.



La loi pour l'égalité réelle a été adoptée cette semaine. Qu'en retenez-vous ?

Je voudrais qu'on retienne que c'est une loi qui apporte de grands avancées sur l'aspect de l'égalité sociale. Je souhaite que tous les outre-mers soient regroupés dans une vision commune et un combat commun. Nous projetons l'outre mer dans une belle ambition. Nous voulons que les outre-mers puissent prendre leur dimension océanique, leur émancipation économique, éducative, culturelle... pour faire que tous nos atouts profitent totalement à nos populations et que nous puissions avancer sur les problèmes de chômage, d'éducation...

Il y a de belles mesures construites, co-portées et portées par les parlementaires polynésiens qui ont été très combatifs dans celle loi qui ont pu aboutir. Il y a eu une collaboration très constructive avec le gouvernement.