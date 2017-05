Inde: 24 morts dans l'effondrement d'un mur lors d'un mariage

Jaipur, Inde | AFP | jeudi 11/05/2017 - Vingt-quatre personnes, dont quatre enfants, ont été tuées et de nombreuses autres blessées dans l'effondrement d'un mur pendant une fête de mariage dans l'ouest de l'Inde, a annoncé jeudi la police.

Les invités au mariage s'étaient réfugiés mercredi soir sous un abri en tôle adjacente à ce mur haut d'environ quatre mètres et long de vingt-sept lorsque celui-ci est tombé, a déclaré à l'AFP Anil Tank, chef de la police locale.

"Le mur et l'abri en tôle adjacent se sont effondrés en raison d'une tempête", a-t-il expliqué.

Vingt-six personnes ont été blessées, dont 15 grièvement. Sur les lieux de l'accident, la nourriture du mariage était répandue sur le sol, enfoncé par le poids du mur effondré.

"On a travaillé pendant toute la nuit", a déclaré à l'AFP un secouriste sur les lieux du drame, à Bharatpur, dans l'Etat du Rajasthan. "On a tenté de sauver le maximum de gens, c'était horrible".

La police a ouvert une enquête et l'un des gestionnaires du lieu a été interpellé, soupçonné d'homicide par négligence, selon une source judiciaire locale.

"Nous allons tenter de déterminer si les propriétaires avaient une licence valide. Dans la négative, les poursuites appropriées seront lancées", a déclaré le juge Narendra Kumar à la presse, annonçant des dommages et intérêts de 50.000 roupies (775 dollars) pour les familles de chaque personne décédée.

Le Rajasthan est l'un des Etats les plus secs de l'Inde. Néanmoins, les tempêtes y sont fréquentes durant les mois les plus chauds.

Les écroulements de bâtiments ne sont pas rares en Inde, particulièrement durant la période de mousson. 1.885 personnes ont péri dans l'effondrement de structures dans le pays en 2015.