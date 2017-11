Incendie mortel en Lot-et-Garonne: un "drame de la jalousie" privilégié par les enquêteurs

Agen, France | AFP | jeudi 23/11/2017 - "Un drame de la jalousie" est vraisemblablement à l'origine de la mort d'une famille, un couple et ses deux enfants, selon les premiers éléments de l'enquête sur l'incendie qui a ravagé une maison à Bazens (Lot-et-Garonne), le 17 novembre, a indiqué jeudi le parquet d'Agen.



"La piste privilégiée par les enquêteurs est celle d'un drame de la jalousie", a indiqué le parquet dans un communiqué transmis à l'AFP, accréditant l'hypothèse d'un triple meurtre commis par le père de famille, qui se serait alors suicidé après avoir mis le feu à l'habitation.

"Les autopsies pratiquées cette semaine par l'Institut médico-légal de Bordeaux ont permis de retrouver des traumatismes multiples sur deux des corps, et des projectiles d'arme à feu concernant les deux autres corps", poursuit le parquet. Il ajoute que "des analyses génétiques complémentaires sont en cours" pour identifier formellement les quatre personnes décédées.

Parallèlement, "deux armes de type kalachnikov, un fusil 22 long-rifle et des munitions ont été découverts sur les lieux par les enquêteurs et feront l'objet d'expertises balistiques", précise le parquet.

Selon une source proche du dossier, le père de famille soupçonnait son épouse d'avoir des aventures extra-conjugales. Moniteur sportif dans le centre de détention d'Eysses, il était dépressif et se trouvait en arrêt maladie.

Le 17 novembre, les pompiers, alertés à l'aube, étaient intervenus rapidement sur les lieux du sinistre, mais l'intensité des flammes était telle qu'ils n'avaient pas pu pénétrer tout de suite dans la maison en bois, où résidait le couple et ses deux enfants, âgés de huit et dix ans, pour vérifier si quelqu'un s'y trouvait.

En revanche, les enquêteurs découvraient rapidement dans un hangar situé à proximité de la maison, deux bidons d'essence dont l'un était renversé, et un poêle à pétrole. Les trois véhicules de la famille étaient stationnés devant la maison.

Ce n'est qu'une fois l'incendie éteint, en début d'après-midi, que les secours avaient pu découvrir, au fil des heures, les corps de quatre personnes.