Incendie d'une station-service dans le Morbihan: 700 enfants confinés dans des écoles

Theix-Noyalo, France | AFP | lundi 19/06/2017 - Quelque 700 enfants étaient confinés lundi après-midi dans deux écoles primaires de Theix (Morbihan), en raison d'un incendie dans une station-essence située à proximité du bourg qui provoque l'explosion de bouteilles de gaz, a-t-on appris auprès de la gendarmerie et de la mairie.

Le quartier était bouclé par les gendarmes, qui craignaient "une propagation aux soutes de carburant", mais aucun blessé n'était à signaler en milieu d'après-midi.

Vers 15H00, "le feu a pris dans un chantier, avant de s'étendre à une haie et d'atteindre la station-service du Carrefour Market", a expliqué à l'AFP le groupement de gendarmerie du Morbihan.

Les pompiers ne pouvaient intervenir pour l'instant, le site étant secoué par les explosions de plusieurs bouteilles de gaz stockées dans la station. Mais ce sont surtout les soutes de carburant qui inquiétaient les autorités.

Selon Franck Gaillard, élu municipal aux Affaires scolaires, les deux écoles primaires situées à proximité ont été fermées et les quelque 700 enfants confinés.

Quant au supermarché, "il a fermé ses portes avec ses clients à l'intérieur", a précisé la gendarmerie qui a dépêché une cinquantaine de gendarmes pour boucler la zone.

Forte de quelque 7.000 habitants, la commune de Theix-Noyalo se situe à cinq kilomètres au sud-est de Vannes.